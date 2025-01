Rette Asili Nido: la replica dell’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca, all’opposizione

“Le polemiche sollevate dall’opposizione, per le rette degli asili nido, sono l’ennesima dimostrazione di una politica che continua a cavalcare il populismo e a seminare confusione tra i cittadini, cercando di strumentalizzare una scelta già ampiamente discussa e chiarita lo scorso marzo, quando l’Amministrazione ha presentato il piano di adeguamento” lo dichiara l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca dopo le dichiarazioni dell’opposizione, sulle rette degli asili nido comunali.

“La decisione presa dal Comune di Fiumicino è in linea con le disposizioni della Regione Lazio – chiarisce – e non può essere ignorata da chi ha l’obbligo di lavorare nell’interesse delle famiglie, senza alimentare polemiche infondate. La legge regionale n. 7 del 2020 ha introdotto l’obbligo , per i Comuni, di accreditare i nidi comunali e di applicare le fasce ISEE e le tariffe massime, individuate ogni tre anni dalla Regione, per omogenizzare il costo del servizio su tutto il territorio regionale”.

“L’accreditamento ha consentito alle famiglie di poter accedere finalmente – sottolinea l’Assessore Picca – al bonus nido regionale per l’anno educativo 2024/2025 – del valore fino a 400 euro mensili, per famiglie con ISEE di importo pari o inferiore a 60.000 euro. Ha inoltre permesso al Comune di accedere ad importanti risorse regionali che consentiranno di ampliare l’offerta pubblica e migliorare la qualità del servizio offerto“.

“Nonostante gli attacchi infondati di un’opposizione che preferisce alzare il livello dello scontro politico anziché affrontare i problemi in modo costruttivo, il nostro impegno per le famiglie di Fiumicino è più forte che mai. Tra le altre cose, nell’anno 2024, la Giunta Baccini ha attivato convenzioni con strutture private autorizzate ed accreditate, aumentando la disponibilità di 24 posti per il 2024/25; abbiamo completato la realizzazione del nido di via Foce Micina e presentato un progetto per la realizzazione di un nido a Parco Leonardo. Questo vuol dire lavorare in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie. Invito tutti i genitori a informarsi sul buono nido regionale, che rappresenta una delle misure più concrete e utili per ridurre l’impatto economico delle rette” conclude l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca