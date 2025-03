Regolamento taxi e ncc, De Pascali: “Stiamo mettendo una pezza a un ritardo ereditato dalla passata amministrazione”

La Presidente della Commissione trasporto pubblico e locale risponde ai consiglieri comunali dell’Opposizione

“Sul regolamento taxi e ncc è in corso un confronto, franco e molto onesto, con tutte le parti in causa. Parliamo di un provvedimento molto importante, è normale prendersi i tempi necessari per trovare una sintesi che dia le giuste risposte a una categoria che queste risposte le attende ormai da almeno 10 anni” lo dichiara Francesca De Pascali, Presidente Commissione Pianificazione urbanistica, edilizia, riserva del litorale, trasporto pubblico e locale, in replica alle affermazioni dei consiglieri del Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca e Erica Antonelli.

“Stiamo mettendo una pezza a un ritardo che ereditiamo dalla passata amministrazione. Mi chiedo come mai, se hanno tutta questa fretta, gli attuali consiglieri di opposizione quando erano forza di maggioranza non hanno fatto come noi, tirandosi su le maniche e lavorando per redigere questo regolamento, fondamentale soprattutto in ottica dei prossimi bandi. Continuare a mistificare la realtà per coprire le proprie pecche può funzionare una volta, mica sempre” conclude Francesca De Pascali

(Immagine da web)