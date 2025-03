Regolamento TAXI. Di Genesio Pagliuca e Antonelli: “Uno start&stop che rasenta il ridicolo”

“Il testo fermo al palo per via di uno scontro interno alla maggioranza”

“Convocazione e rinvio, convocazione e rinvio. Uno start&stop che rasenta ormai il ridicolo” È il commento dei consiglieri comunali Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca ed Erica Antonelli, in merito alla gestione del nuovo regolamento taxi da parte della maggioranza, in seguito all’ennesimo annullamemto della commissione convocata sul tema per domani, martedì 25 marzo.

“Tanta confusione e poca sintesi politica – afferma l’ex assessora alla Attività Produttive Antonelli – che manifesta uno scontro tutto interno alla maggioranza per mettere la bandierina sul documento, di cui ormai abbiamo perso il conto delle versioni prodotte“.

“Già due anni fa, eravamo pronti a votare le modifiche al regolamento elaborate dalla Commisione uscente care alla alla categoria e necessarie per il rilascio delle nuove license annunciate mesi fa per l’anno giubilare, che oramai volge al termine – ha aggiunto il capogruppo Di Genesio Pagliuca – Il testo del nuovo regolamento, da pronto a fermo al palo per via di uno scontro interno alla maggioranza”.

(Immagine da web)