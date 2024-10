Regione Lazio: bocciato l’Ordine del giorno ‘proroga CIG’, per 2mila ex dipendenti Alitalia

Califano: “Abbiamo assistito all’ennesima triste e orribile pagina scritta da questa maggioranza”

“Vada per la richiesta di potenziare i servizi sanitari nella Regione Lazio o per il finanziamento di alcune importanti infrastrutture di questo territorio. Ma bocciare un ordine del giorno in cui si chiede al Presidente Rocca di farsi carico della situazione degli ex dipendenti Alitalia, quasi 2mila persone, interloquendo con il Governo per far sì che si proroghi la cassintegrazione in scadenza a tutto il 2025 è becera politica” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Ci sono alcuni argomenti che non possono diventare una casacca ideologica – incalza la consigliera – Sulla pelle di 2mila lavoratori che rischiano di finire per strada, sulle spalle di 2mila famiglie non possono esserci contrapposizioni. Abbiamo assistito all’ennesima triste e orribile pagina scritta da questa maggioranza” conclude Michela Califano