Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

Referendum, la maggioranza replica al Partito Democratico: “Nessuna lezione da chi ha già governato”

“Il voto non è politico ma su un quesito specifico”: difesa dell’operato e rilancio dell’azione amministrativa

 

Botta e risposta nel dibattito politico cittadino dopo il referendum. Alla presa di posizione del Partito Democratico replica la maggioranza, che respinge le critiche e rivendica il lavoro svolto alla guida della città.

 

“Ieri la maggioranza di governo si è riunita, come avviene regolarmente, per fare il punto sulla situazione politica, definire strategie e stabilire le priorità necessarie a governare la città e a garantire risposte concrete ai cittadini” dichiarano i Gruppi di Maggioranza.

 

 

“In merito alle recenti dichiarazioni dei Consiglieri del Gruppo PD di Fiumicino – rimarcano – riteniamo opportuno sottolineare che il Partito Democratico dovrebbe astenersi dal dare consigli politici, sia a livello nazionale che locale, tenendo conto della credibilità che negli anni ha faticato a consolidare”.

 

 

“Il referendum non va letto come un voto politico generico – sottolineano – ma come l’espressione democratica dei cittadini su uno specifico quesito. Nel nostro territorio, infatti, gli elettori si sono già espressi quasi tre anni fa: dopo dieci anni di governo PD, hanno deciso di voltare pagina, dando fiducia all’attuale maggioranza per cambiare le sorti di una città che per troppo tempo è rimasta ferma. I risultati ottenuti, sono oggi sotto gli occhi di tutti”.

 

 

“La nostra attenzione rimane focalizzata su ciò che davvero interessa ai cittadini: amministrare con visione, affrontare le sfide quotidiane e migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. La maggioranza continuerà quindi a lavorare concentrata sui risultati, sulle priorità della città e sull’attuazione del programma di governo.” concludono i Gruppi di Maggioranza

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Gruppi maggioranza referendum
Articoli correlati
Cronaca

Focene, chiusura temporanea del Parco “Azzurra Matiddi” per lavori di riqualificazione

sabato, 28 Marzo 2026
Sport

Supernova Fiumicino, domani ultima gara casalinga della stagione regolare

sabato, 28 Marzo 2026
Politica

Referendum, la maggioranza replica al Partito Democratico: “Nessuna lezione da chi ha già governato”

sabato, 28 Marzo 2026
Cronaca

Focene, chiusura al transito di via delle Pinne per lavori urgenti

sabato, 28 Marzo 2026
Politica

Referendum, il Gruppo Partito Democratico Fiumicino: “La maggioranza ascolti il segnale dei 59 seggi”

sabato, 28 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci