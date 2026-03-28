Referendum, la maggioranza replica al Partito Democratico: “Nessuna lezione da chi ha già governato”

“Il voto non è politico ma su un quesito specifico”: difesa dell’operato e rilancio dell’azione amministrativa

Botta e risposta nel dibattito politico cittadino dopo il referendum. Alla presa di posizione del Partito Democratico replica la maggioranza, che respinge le critiche e rivendica il lavoro svolto alla guida della città.

“Ieri la maggioranza di governo si è riunita, come avviene regolarmente, per fare il punto sulla situazione politica, definire strategie e stabilire le priorità necessarie a governare la città e a garantire risposte concrete ai cittadini” dichiarano i Gruppi di Maggioranza.

“In merito alle recenti dichiarazioni dei Consiglieri del Gruppo PD di Fiumicino – rimarcano – riteniamo opportuno sottolineare che il Partito Democratico dovrebbe astenersi dal dare consigli politici, sia a livello nazionale che locale, tenendo conto della credibilità che negli anni ha faticato a consolidare”.

“Il referendum non va letto come un voto politico generico – sottolineano – ma come l’espressione democratica dei cittadini su uno specifico quesito. Nel nostro territorio, infatti, gli elettori si sono già espressi quasi tre anni fa: dopo dieci anni di governo PD, hanno deciso di voltare pagina, dando fiducia all’attuale maggioranza per cambiare le sorti di una città che per troppo tempo è rimasta ferma. I risultati ottenuti, sono oggi sotto gli occhi di tutti”.

“La nostra attenzione rimane focalizzata su ciò che davvero interessa ai cittadini: amministrare con visione, affrontare le sfide quotidiane e migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. La maggioranza continuerà quindi a lavorare concentrata sui risultati, sulle priorità della città e sull’attuazione del programma di governo.” concludono i Gruppi di Maggioranza