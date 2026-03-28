Controlli negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino: denunce e sanzioni per oltre 36mila euro

Carabinieri in azione contro furti e abusivismo nei trasporti: 274 persone identificate e 92 veicoli controllati

Controlli mirati dei Carabinieri negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, con particolare attenzione alla sicurezza e al contrasto dell’abusivismo nei trasporti. L’operazione, condotta dalla Compagnia Aeroporti, ha portato alla denuncia di una persona per furto aggravato all’interno dell’area Duty Free.

Parallelamente, nell’ambito delle verifiche sul trasporto pubblico non di linea, i militari hanno elevato 20 sanzioni per violazioni al regolamento aeroportuale, riguardanti in particolare il servizio NCC e taxi. L’importo complessivo delle multe ammonta a circa 36.200 euro.

Nel corso dei controlli è stato inoltre notificato un provvedimento di D.A.C.UR. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), previsto dal Decreto Sicurezza, nei confronti di un soggetto ritenuto molesto, con l’obiettivo di garantire maggiore ordine e sicurezza negli scali.

Complessivamente sono state identificate 274 persone, tra passeggeri e operatori del settore – tra cui 27 titolari di licenze NCC – e controllati 92 veicoli.