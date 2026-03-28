Fregene, intitolato uno spazio ad Andrea Porcelli. Il ricordo di un giovane simbolo di inclusione e solidarietà

Il ringraziamento di Graux al sindaco Baccini: “Un segnale di grande sensibilità verso la comunità”

Un gesto carico di significato per tutta la comunità di Fregene. La decisione della Giunta comunale di intitolare lo spazio antistante la Polisportiva alla memoria di Andrea Porcelli rappresenta non solo un omaggio, ma anche un messaggio di attenzione e vicinanza ai valori condivisi dal territorio. Un’iniziativa che ha raccolto il plauso di Massimiliano Graux, esponente di Fratelli d’Italia, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento al sindaco Mario Baccini per aver accolto la proposta.

“Accolgo con profonda emozione e sincero ringraziamento la decisione della Giunta Comunale di intitolare lo spazio antistante la Polisportiva di Fregene alla memoria di Andrea Porcelli. Desidero ringraziare personalmente il Sindaco Mario Baccini per aver ascoltato e dato seguito alla mia proposta: è un atto che dimostra una straordinaria sensibilità verso il sentire della comunità di Fregene” lo dichiara Massimiliano Graux, membro della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia.

“Andrea – prosegue – non era solo un giovane del nostro territorio, ma un esempio di come le fragilità possano trasformarsi in forza e altruismo. Dalla sfida con la dislessia all’amore per il calcio, Andrea ha vissuto seguendo i valori del rispetto, dell’inclusione e della solidarietà silenziosa, come dimostrato dal suo impegno nelle raccolte fondi per la ricerca. La sua scomparsa prematura nel 2008 ha lasciato un vuoto profondo, ma il suo spirito non ha mai abbandonato questi luoghi”.

“L’area della Polisportiva è il luogo naturale per onorare il suo ricordo: lì dove lo sport si fa aggregazione e scuola di vita, proprio come Andrea intendeva. Questo provvedimento, deliberato dalla Giunta lo scorso 25 marzo, non è solo un omaggio toponomastico, ma un impegno concreto per mantenere viva la memoria di un ragazzo che ha saputo unire la comunità. Grazie all’Amministrazione Baccini, il nome di Andrea Porcelli resterà per sempre legato a un progetto di futuro per i nostri giovani” conclude Massimiliano Graux