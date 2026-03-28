Trent’anni della Riserva del Litorale Romano: una giornata tra natura, memoria e futuro

All’Oasi LIPU il primo appuntamento per celebrare la più grande riserva statale d’Italia e rilanciare la tutela del territorio

di Dario Nottola

Domani, dalle 15, presso l’Oasi LIPU di Ostia, il primo appuntamento organizzato dalle Associazioni ambientaliste per celebrare, a 30 anni esatti, la nascita della Riserva Naturale Statale più grande d’Italia, guardando al futuro.

La Trent’anni di Natura, Storia e battaglie civili, un patrimonio di tutti gli italiani da conoscere e salvaguardare. “UNA RISERVA DI BELLEZZA” sarà una festa ed un primo momento di riflessione collettiva per il trentennale della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

L’iniziativa è promossa da 6 importanti Associazioni: WWF Litorale, Italia Nostra Litorale Romano, Legambiente Litorale Romano, LIPU Ostia Litorale, Cyberia idee in rete e FAI Lazio.

Con i suoi 16.000 ettari distribuiti tra i Comuni di Roma e Fiumicino, la Riserva del Litorale Romano è la più vasta Riserva statale d’Italia, istituita con decreto il 29 marzo 1996. Un mosaico unico di paesaggi e biodiversità: dune, spiagge, boschi igrofili, aree archeologiche, siti di interesse culturale e zone agricole di pregio. L’obiettivo della giornata è duplice: celebrare la straordinaria ricchezza di questo territorio e, allo stesso tempo, rivendicare una gestione più attenta, efficace e partecipata per affrontare situazioni e progetti che ne minacciano l’integrità.

Dopo questo primo appuntamento, le Associazioni continueranno a lavorare nel 2026 sulle questioni aperte con momenti di confronto formativi e tematici coinvolgendo le realtà portatrici di interesse.

Il pomeriggio, coordinato da Anna Longo e M. Gabriella Villani, si aprirà con i saluti istituzionali.

Tra i contributi più attesi: Franco Tassi (biologo e scrittore) sulla bellezza della natura protetta; Paolo Maddalena (Giudice emerito della Corte Costituzionale) con le memorie storiche sulla nascita della Riserva; Giulio Cederna (ricercatore) per ricordare le battaglie del padre Antonio in difesa del litorale laziale; Focus tecnici su agricoltura di qualità (Massimiliano Mattiuzzo, Biodistretto Etrusco Romano) e vigilanza del territorio (Guido Baldi, AGI).

L’incontro alternerà momenti di approfondimento politico-ambientale, con Luca Bragalli, riflessioni su educazione e qualità della vita, con Simone Ceccobelli e Hilda Girardet, suggestioni artistiche, come le proiezioni del fotografo Giulio Ielardi e le illustrazioni di Elisabetta Mitrovic.

Sono invitati rappresentanti del Comune di Roma e di Fiumicino e la Commissione di Riserva.

Conclusioni a cura degli organizzatori e annuncio delle prossime iniziative per i 30 anni della RNSLR.

Alle ore 16:45 è previsto un intermezzo conviviale, mentre in chiusura d’evento si terrà un brindisi finale con degustazione di prodotti tipici a chilometro zero, a cura del Biodistretto Etrusco Romano e di altre realtà locali, per sottolineare il legame indissolubile tra tutela dell’ambiente e qualità della produzione agricola.

L’ingresso è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare per riscoprire il valore di un bene comune da conoscere e salvaguardare.