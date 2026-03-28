Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

Trent’anni della Riserva del Litorale Romano: una giornata tra natura, memoria e futuro

All’Oasi LIPU il primo appuntamento per celebrare la più grande riserva statale d’Italia e rilanciare la tutela del territorio

 

di Dario Nottola

 

Domani, dalle 15, presso l’Oasi LIPU di Ostia, il primo appuntamento organizzato dalle Associazioni ambientaliste per celebrare, a 30 anni esatti, la nascita della Riserva Naturale Statale più grande d’Italia, guardando al futuro.

 

La Trent’anni di Natura, Storia e battaglie civili, un patrimonio di tutti gli italiani da conoscere e salvaguardare. “UNA RISERVA DI BELLEZZA” sarà una festa ed un primo momento di riflessione collettiva per il trentennale della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

 

L’iniziativa è promossa da 6 importanti Associazioni: WWF Litorale, Italia Nostra Litorale Romano, Legambiente Litorale Romano, LIPU Ostia Litorale, Cyberia idee in rete e FAI Lazio.

 

Con i suoi 16.000 ettari distribuiti tra i Comuni di Roma e Fiumicino, la Riserva del Litorale Romano è la più vasta Riserva statale d’Italia, istituita con decreto il 29 marzo 1996. Un mosaico unico di paesaggi e biodiversità: dune, spiagge, boschi igrofili, aree archeologiche, siti di interesse culturale e zone agricole di pregio. L’obiettivo della giornata è duplice: celebrare la straordinaria ricchezza di questo territorio e, allo stesso tempo, rivendicare una gestione più attenta, efficace e partecipata per affrontare situazioni e progetti che ne minacciano l’integrità.

 

Dopo questo primo appuntamento, le Associazioni continueranno a lavorare nel 2026 sulle questioni aperte con momenti di confronto formativi e tematici coinvolgendo le realtà portatrici di interesse.

 

 

Il pomeriggio, coordinato da Anna Longo e M. Gabriella Villani, si aprirà con i saluti istituzionali.
Tra i contributi più attesi: Franco Tassi (biologo e scrittore) sulla bellezza della natura protetta; Paolo Maddalena (Giudice emerito della Corte Costituzionale) con le memorie storiche sulla nascita della Riserva; Giulio Cederna (ricercatore) per ricordare le battaglie del padre Antonio in difesa del litorale laziale; Focus tecnici su agricoltura di qualità (Massimiliano Mattiuzzo, Biodistretto Etrusco Romano) e vigilanza del territorio (Guido Baldi, AGI).

 

 

L’incontro alternerà momenti di approfondimento politico-ambientale, con Luca Bragalli, riflessioni su educazione e qualità della vita, con Simone Ceccobelli e Hilda Girardet, suggestioni artistiche, come le proiezioni del fotografo Giulio Ielardi e le illustrazioni di Elisabetta Mitrovic.
Sono invitati rappresentanti del Comune di Roma e di Fiumicino e la Commissione di Riserva.

 

Conclusioni a cura degli organizzatori e annuncio delle prossime iniziative per i 30 anni della RNSLR.
Alle ore 16:45 è previsto un intermezzo conviviale, mentre in chiusura d’evento si terrà un brindisi finale con degustazione di prodotti tipici a chilometro zero, a cura del Biodistretto Etrusco Romano e di altre realtà locali, per sottolineare il legame indissolubile tra tutela dell’ambiente e qualità della produzione agricola.

 

 

L’ingresso è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare per riscoprire il valore di un bene comune da conoscere e salvaguardare.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Litorale romano Longo riserva Villani
Articoli correlati
Politica

“Riforma del lavoro, 987 euro simbolo di ingiustizia”: l’intervento di Gianmarco Irienti

sabato, 28 Marzo 2026
Cronaca

Fiumicino, gli operatori del mare si preparano alla Pasqua con il vescovo Ruzza

sabato, 28 Marzo 2026
Attualità

Trent’anni della Riserva del Litorale Romano: una giornata tra natura, memoria e futuro

sabato, 28 Marzo 2026
Cronaca

Controlli negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino: denunce e sanzioni per oltre 36mila euro

sabato, 28 Marzo 2026
Politica

Fregene, intitolato uno spazio ad Andrea Porcelli. Il ricordo di un giovane simbolo di inclusione e solidarietà

sabato, 28 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci