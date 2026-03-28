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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

Fiumicino, gli operatori del mare si preparano alla Pasqua con il vescovo Ruzza

Oggi l’incontro nella parrocchia di Santa Paola Frassinetti tra istituzioni, Capitaneria e lavoratori del mare per un momento di condivisione e riflessione

 

 

di Dario Nottola

 

 

“Il mare ti entra dentro e diventa parte della tua vita”. Così oggi, a Fiumicino, gli operatori del mare hanno vissuto un momento di preparazione alla Pasqua, con uno scambio di auguri, insieme al vescovo diocesano Gianrico Ruzza ed al sindaco Mario Baccini.

 

L’evento è stato organizzato nella parrocchia di Santa Paola Frassinetti dagli uffici di Apostolato del Mare delle diocesi di Porto–Santa Rufina e di Civitavecchia–Tarquinia.

 

Con il vescovo e Baccini, anche il comandante della Capitaneria di Porto di Roma, Emilio Casale, e don Edoardo Juarez.

 

Il vescovo ha ricordato le difficoltà che il settore marittimo sta attraversando, aggravate dalla crisi energetica, e ha indicato una direzione chiara: costruire sempre più comunità, conoscendoci meglio, facendo rete e collaborando per il bene comune. Il suo augurio per la Pasqua è stato per una “pace di Cristo per il mondo, da cui scaturisce il rispetto della dignità di ogni persona”.

 

 

“Verso la Pasqua” si è rivelato un momento di incontro per condividere, ascoltare e celebrare la presenza di chi vive e lavora sul mare.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Edoardo Juarez Emilio Casale Frassinetti Gianrico Ruzza Pesca
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