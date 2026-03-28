Referendum, il Gruppo Partito Democratico Fiumicino: “La maggioranza ascolti il segnale dei 59 seggi”

I consiglieri chiedono più attenzione ai cittadini: “Serve rispetto e rigore, basta logiche di potere”

Si accende il confronto politico all’indomani del referendum. Il gruppo consiliare del Partito Democratico interviene duramente nei confronti della maggioranza, invitandola a “non ignorare il segnale arrivato dai 59 seggi” e a rispondere alle richieste dei cittadini.

“Invece di allontanare il risultato referendario quasi fosse un fastidio, consigliamo a questa maggioranza locale di mettere l’orecchio ben a terra e leggere i dati che hanno contraddistinto tutti i 59 seggi”, lo dichiarano i Consiglieri comunali del Gruppo PD di Fiumicino in risposta al comunicato di Forza Italia.

“Nelle ultime settimane – sottolineano i consiglieri – abbiamo visto amministratori locali impegnati nella campagna referendaria costellata da nomi altisonanti, mentre molte Commissioni consiliari venivano convocate a singhiozzo, tralasciando quindi i problemi dei cittadini, se vi stanno a cuore”.

“Una riflessione che – rimarcano – invitiamo a fare non per polemizzare, come vogliono far credere, ma per rappresentare i tanti cittadini che hanno affollato le urne e che hanno certificato una certa visione della giustizia, della politica e dell’autorevolezza che la stessa dovrebbe avere. Le elezioni referendarie hanno sottolineato che la popolazione chiede rispetto e rigore, lontano dai soliti giochetti di potere e dal ‘solito clientelismo’, per riprendere parole non nostre”.

“Il nostro interesse è proprio nella difesa dell’interesse comune e nel fare in modo che chi governa venga visto come esempio positivo da seguire: solo a queste condizioni i cittadini torneranno a fidarsi e ad affidarsi alla politica” concludono i Consiglieri comunali del Gruppo PD di Fiumicino