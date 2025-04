Referendum abrogativo 8 e 9 giugno 2025

Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità

Le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale, perché gravemente ammalati o perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione in cui dimorano in occasione dello svolgimento dei referendum popolari nazionali dell’8 e 9 giugno 2025.

Per scaricare la modulistica (Clicca qui)