Raccolta differenziata, Sinistra Italiana Fiumicino: “Consegna nuovi mastelli ad oggi ancora molto indietro”

“I cittadini pagano la Tari e pretendono un servizio regolare”

“Alcuni mesi fa l’attuale amministrazione comunale comunicava alcune modifiche relativamente alla raccolta differenziata porta a porta, tra queste la distribuzione dei nuovi mastelli che ad oggi ancora risulta essere molto indietro. Grande è la confusione, come lo sconforto nei cittadini che, ricordiamo all’amministrazione, pagano regolarmente la Tari e pretendono che il servizio continui regolare così come è stato per anni grazie soprattutto al lavoro fatto dalla precedente amministrazione” dichiara il direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino.

“Numerosi i problemi che molti cittadini lamentano – sottolinea il direttivo – consegna dei mastelli a macchia di leopardo; mancata raccolta, in alcune zone, della plastica e dell’umido (es. sfalcio dell’erba); rifiuti non raccolti, e di conseguenza tantissime discariche abusive presenti in tutta la città”.

“Fiumicino merita di più. Per cui, visti i numerosi problemi e i numerosi ritardi, chiediamo che la nuova modalità di raccolta differenziata entri in vigore solo al definitivo completamento della consegna dei mastelli in tutto il comune e al definitivo montaggio delle isole ecologiche, dove si potrà ritirare i sacchetti in modalità gratuita e conferire i piccoli elettrodomestici; è davvero un peccato veder buttare così, tutto il lavoro svolto dall’amministrazione di centrosinistra che negli anni ha permesso alla Città di Fiumicino di diventare uno dei comuni più puliti, con un percentuale di differenziata quasi all’80%” conclude il direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino