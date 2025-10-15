Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Ottobre 2025

Quarta pista, Meloni, Miccoli e Petrillo “minaccia tangibile per la salute dei cittadini, per l’ambiente e per l’identità delle nostre località”

“Non si tratta di dire NO a prescindere a qualunque idea di sviluppo, ma di pretendere che il futuro di Fiumicino si costruisca rispettando il territorio e le esigenze dei cittadini”

“Il progetto della quarta pista dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” non solo non rappresenta un’opportunità di crescita per il territorio, ma è una minaccia tangibile per la salute dei cittadini, per l’ambiente e per l’identità stessa delle nostre località.” Lo dichiarano i consiglieri comunali della Lista Civica Ezio, Paola Meloni, Angelo Petrillo e Giuseppe Miccoli.

“Quarta pista che alcuni esponenti della maggioranza hanno addirittura definito ‘volano per l’economia’, raccontando solo la parte più comoda della verità. I presunti vantaggi occupazionali sono una chimera, mentre le conseguenze dirette per chi vive nelle zone di Maccarese, Fregene e Aranova sono immediate e pesantissime: più rumore, più inquinamento, più rischi per la salute, notevoli danni all’economia turistico-ricettiva e meno qualità della vita.”

“Si usano le parole sviluppo e modernità riferite a un progetto vecchio – proseguono i consiglieri – concepito con una logica che antepone gli interessi dei grandi gestori aeroportuali al benessere dei cittadini. Un progetto non a caso fermato dalle scelte politiche della precedente amministrazione.”

“L’espansione verso nord, oltre a mettere a rischio centri residenziali, metterebbe fortemente in crisi equilibri naturali e vivibilità. Si parla, tra l’altro, di potenziali nuove assunzioni in un comparto che già fatica a garantire la stabilità dei lavoratori presenti nello scalo, che contribuiscono al funzionamento dell’aeroporto e che meriterebbero sicuramente maggiori tutele.”

La precedente amministrazione aveva scelto di proteggere la Riserva Naturale, modificandone i confini proprio per impedire l’espansione speculativa verso nord. Oggi quella scelta di tutela è stata abbandonata, riaprendo la strada, col pretesto di un fantomatico sviluppo, a progetti che, non garantendo sostenibilità, non possono certo trovare condivisione. Non si tratta di dire NO a prescindere a qualunque idea di sviluppo, ma di pretendere che il futuro di Fiumicino si costruisca rispettando il territorio e le esigenze dei cittadini che lo vivono, e non nelle stanze dei vertici aeroportuali.”

“L’amministrazione Baccini – concludono i consiglieri Meloni, Petrillo e Miccoli – sembra aver smarrito definitivamente il contatto con la realtà e con le promesse fatte in campagna elettorale: invece di difendere le comunità locali, preferisce piegarsi in ogni occasione agli interessi dei poteri forti. Quando i profitti e gli interessi economici contano più della qualità della vita dei cittadini, il ruolo di rappresentanza viene inesorabilmente meno.”

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Angelo Petrillo Giuseppe Miccoli Lista civica Ezio Paola Meloni Quarta Pista
