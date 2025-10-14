“Quarta pista, Coronas: “Una occasione di crescita e lavoro per il territorio”

Forza Italia sostiene il progetto con l’obiettivo di mantenere alta la competitività dello scalo
“La realizzazione della quarta pista all’aeroporto di Fiumicino rappresenta un’opportunità concreta di crescita economica e occupazionale per il territorio — afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino — l’espansione dello scalo consolida il ruolo strategico del nostro Comune nel sistema dei trasporti nazionali e internazionali”.
“Forza Italia sostiene ogni intervento capace di attrarre investimenti e generare lavoro, mantenendo al tempo stesso alta l’attenzione sulla competitività del nostro aeroporto. Il futuro di Fiumicino passa dallo sviluppo infrastrutturale e dalla capacità di cogliere le sfide della modernità” conclude Coronas