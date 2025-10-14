Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 14 Ottobre 2025

“Quarta pista, Coronas: “Una occasione di crescita e lavoro per il territorio”

Forza Italia sostiene il progetto con l’obiettivo di mantenere alta la competitività dello scalo

 

“La realizzazione della quarta pista all’aeroporto di Fiumicino rappresenta un’opportunità concreta di crescita economica e occupazionale per il territorio — afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino — l’espansione dello scalo consolida il ruolo strategico del nostro Comune nel sistema dei trasporti nazionali e internazionali”.

 

Forza Italia sostiene ogni intervento capace di attrarre investimenti e generare lavoro, mantenendo al tempo stesso alta l’attenzione sulla competitività del nostro aeroporto. Il futuro di Fiumicino passa dallo sviluppo infrastrutturale e dalla capacità di cogliere le sfide della modernità” conclude Coronas

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Alessio Coronas Quarta Pista
Articoli correlati
Politica

Fiumicino, il PD incontra i cittadini al Circolo Italo Alesi

martedì, 14 Ottobre 2025
Lettere

Isola Sacra, cittadini in attesa di risposte

martedì, 14 Ottobre 2025
Cronaca

Modifiche temporanee alla viabilità in via Gemignano Montanari

martedì, 14 Ottobre 2025
Cronaca

Fiumicino avvia il Piano Generale del Traffico Urbano

martedì, 14 Ottobre 2025
Politica

Quarta pista, Zorzi: "Una minaccia per Maccarese, Fregene e Aranova"

martedì, 14 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz