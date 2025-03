Quarta pista aeroporto, Gruppo PD: “Il suo sviluppo all’interno dell’attuale sedime”

“La nostra posizione è chiara e irremovibile continueremo la nostra battaglia con tutte le nostre forze”

“Nelle ultime settimane, il dibattito sulla realizzazione della quarta pista intercontinentale dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino si è riacceso, con il sostegno di diversi esponenti del mondo politico ed economico. Eppure, lo scalo è stato appena premiato per l’ottavo anno consecutivo come miglior aeroporto d’Europa 2024, grazie all’eccellenza dei servizi offerti ai viaggiatori” lo dichiarano gli esponenti del Gruppo PD Fiumicino.

“Un riconoscimento – proseguono – che non solo contraddice la presunta necessità di una nuova pista, ma conferma che il vero investimento strategico è nel miglioramento dei servizi, dei Terminal e delle infrastrutture intermodali e a terra. Per questo motivo, ribadiamo ancora una volta con fermezza la nostra assoluta contrarietà a qualsiasi espansione oltre i confini dell’area esistente. Come ha anche affermato il Sindaco Baccini in campagna elettorale, lo sviluppo deve avvenire esclusivamente all’interno dell’attuale sedime. Anche perché la quarta pista avrebbe conseguenze devastanti sulla Riserva Statale Litorale Romano, compromettendo irrimediabilmente un patrimonio ambientale unico”.

“Inoltre – ribadisce il Gruppo PD Fiumicino – chiediamo ancora una volta, un’azione concreta per affrontare il vero problema: la concentrazione dei voli low cost su Fiumicino. È necessario riequilibrare i flussi, valorizzando altri scali e garantendo una distribuzione più sostenibile del traffico aereo. Non possiamo accettare che gli interessi economici vengano anteposti alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini“.

“La nostra posizione è chiara e irremovibile: difendere Fiumicino non è negoziabile. Continueremo la nostra battaglia con tutte le nostre forze, anche di fronte all’atteggiamento dell’amministrazione comunale, che ha deciso di bocciare il nostro ordine del giorno al DUP. Non ci fermeremo” concludono gli esponenti del Gruppo PD Fiumicino

(Immagine da web)