Prevenzione incendi, Di Genesio Pagliuca-Meloni: “Bene la protezione della pineta di Fregene”

“Resta improrogabile la realizzazione del sistema antincendio finanziato dal Ministero”

“Apprendiamo con sollievo che dopo l’appello lanciato ieri a mezzo stampa dai Consiglieri dell’opposizione, l’Amministrazione si sia resa finalmente conto che la pineta monumentale, o quel che ne resta, merita tutela e protezione dal rischio incendi, che metterebbe in pericolo l’intera località balneare” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Meloni, Consigliera Comunale Lista Civica Ezio.

“Ci chiediamo tuttavia – aggiungono – che ruolo rivesta l’azienda Anas nella tutela di un patrimonio verde monumentale, se si tratti di un servizio gratuito visto che non viene specificato e soprattutto perché le centinaia di migliaia di euro, ottenute dal Ministero e ratificate nel bilancio 2024 per velocizzarne la realizzazione, non siano ancora state impiegate nella realizzazione del sistema antincendio specifico per la pineta”.

“Chiediamo risposte chiare che possano aiutare i cittadini a capire le ragioni del forte ritardo che ha portato alla ricerca di soluzioni alternative” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Meloni