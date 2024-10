Porto crocieristico, Sinistra Italiana Fiumicino e AVS: “NO alle navi da crociera al vecchio faro”

“Un’opera che non farà altro che distruggere il territorio e soffocare la città”

“Curioso, per non dire discutibile, il confronto che si è acceso in questi giorni tra i vari consiglieri e associazioni circa il nuovo porto crocieristico che dovrebbe sorgere nell’area del vecchio faro. Partiamo da un punto centrale: Sinistra Italiana Fiumicino e AVS sono, da sempre, e continuano a esserlo, contrarie fortemente al progetto che prevede l’approdo di navi da crociera previsto dalla società Waterfront” lo dichiara la Segreteria di Sinistra Italiana Fiumicino.

“Vogliamo chiarire una cosa – aggiunge – sulla quale come Sinistra Italiana Fiumicino e AVS non transigiamo: il progetto del porto crocieristico è un progetto insostenibile per la città, sotto ogni punto di vista, ambientale, traffico e vivibilità della città. Dire NO ad un’opera che non farà altro che distruggere il territorio e soffocare la città crediamo fortemente che sia la logica linea da intraprendere, e ogni visione, idea a favore e un’idea contro la Città di Fiumicino”.

“Basta evocare concetti come ‘la politica del NO’, continuare su questa linea è una offesa a tutta quella parte di città, cittadini, associazione e partiti che sono contro un’opera aberrante – incalza – dire ‘politica del NO’ significa dire che tutti coloro che sono contrari lo sono per concetti basati sul sentito dire e non supportate da atti, valutazioni e pareri”.

“Il nostro NO a tale opera, come quello di molte associazioni e di molti cittadini, è un NO consapevole – afferma – che tutta la città dovrebbe sostenere. Stiamo vedendo cosa succede in questi giorni alla Città di Fiumicino: un traffico che non permette gli spostamenti, file ad ogni ora e difficoltà anche nel raggiungere luoghi nevralgici della Città, figuriamoci cosa succederà con il nuovo porto crocieristico (pullman, macchine, bilici alimentari), il tutto a danno della cittadinanza e del turismo locale stesso. Una Città invivibile è una Città povera di turismo”.

“Concludiamo ribadendo un concetto fondamentale, ci sono state tante discussioni, tanti articoli se non tante dichiarazioni ad oggi sul porto crocieristico ma l’unico atto ufficiale, votato, a favore del porto è dell’attuale sindaco Baccini. Basta nascondersi dietro alle falsità, la politica per essere credibile deve assumersi la responsabilità delle proprie decisioni: la nostra è quella di sempre (che avevamo anche con Montino Sindaco) e cioè NO alle navi da crociera al vecchio faro” Conclude la Segreteria di Sinistra Italiana Fiumicino.