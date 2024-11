Porto Crocieristico privato a Isola Sacra? Un danno per l’intero paese Italia

Gruppi Demos Fiumicino e Civitavecchia: “Questa mega opera privata, ha aspetti negativi notevolmente maggiori di quelli positivi”

“La contrarietà, alla costruzione di una mega opera privata, inizia ad essere espressa anche da importanti esponenti politici del centrodestra” lo dichiarano, in una nota stampa, i Gruppi Demos Fiumicino e Civitavecchia.

“Il Consiglio Comunale di Civitavecchia – prosegue la nota – dopo un intervento convinto e articolato del capogruppo di FdI Massimiliano Grasso, dove ha ben evidenziato i notevoli danni che quest’opera privata, unica in Italia, causerebbe non solo alla comunità e i territori ma all’intero sistema portuale nazionale, ha approvato in modo unanime un ordine del giorno, che di fatto incarica il Sindaco Piendibene ad attivarsi a tutti i livelli Istituzionali per fermare il progetto che prevede la realizzazione del Porto Crocieristico privato a Fiumicino”.

La nota di Democrazia Solidale-Demos continua a ribadire “Questa mega opera privata, voluta fortemente da chi peraltro non vive e risiede nel territorio, ha aspetti negativi notevolmente maggiori di quelli positivi (ove questi fossero presenti). Invitiamo tutte le forze politiche del territorio a prendere atto dell’importante messaggio pervenuto dall’aula consiliare di Civitavecchia e di agire in tal senso; consapevoli che la contrarietà alla realizzazione di un porto croceristico privato presso Isola Sacra, deriva da riflessioni oggettive che si basano sulle criticità e sulla sostenibilità e non certo da posizioni politiche precostituite”.

“Democrazia Solidale continuerà ad agire insieme con tutte le forze politiche che condividono questa visione per la salvaguardia del territorio e della comunità” conclude la nota stampa dei Gruppi Demos Fiumicino e Civitavecchia

(Foto Alex Carboni)