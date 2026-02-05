Porto crocieristico privato a Fiumicino, Califano (Pd) “Baccini prenda spunto da Ancona”

“La posizione espressa dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, sul progetto di elettrificazione e ampliamento del Molo Clementino merita di essere definita equilibrata e di grande interesse. Le perplessità che il primo cittadino avanza – dalla sostenibilità ambientale all’impatto sul tessuto urbano, fino alla necessità di un confronto serio con il territorio – sono le stesse che da anni solleviamo noi riguardo al progetto di porto crocieristico privato a Isola Sacra.” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Riteniamo che – prosegue – le parole di Silvetti debbano costituire un’importante occasione di riflessione anche per il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che invece continua a sostenere con decisione un’infrastruttura che presenta analoghe criticità, se non maggiori. Va infatti ricordato che, mentre ad Ancona si discute di un porto pubblico soggetto alla legge 84/94 e alle procedure di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, a Isola Sacra si tratta di un progetto privato che non rientra nell’ambito di applicazione di tale normativa e non è pertanto soggetto ai controlli e alle garanzie previsti per le infrastrutture portuali di interesse nazionale. Questo aspetto rende la situazione nel nostro territorio ancora più grave e preoccupante.”

“Rinnoviamo pertanto l’invito a un confronto trasparente e approfondito, che metta al centro la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini e il rispetto delle norme vigenti, senza sconti per nessuno.” Conclude la consigliera Califano.