Fiumicino, donna sudamericana fermata in aeroporto con 84 ovuli di droga ingeriti: arrestata

La donna è stata fermata nel corso dei controlli di routine presso l’area degli arrivi internazionali.

Nuovo colpo al traffico internazionale di stupefacenti all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno arrestato una donna sudamericana trovata in possesso di 84 ovuli di cocaina.

La donna è stata fermata nel corso dei controlli di routine presso l’area degli arrivi internazionali. Alle domande dei finanzieri in merito al viaggio e alla permanenza in Italia ha fornito risposte vaghe e contraddittorie, circostanza che ha indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti.

La passeggera è stata quindi accompagnata presso l’Ospedale Grassi di Ostia, dove esami strumentali hanno confermato la presenza degli ovuli, contenenti complessivamente oltre 1,1 chilogrammi di cocaina. Ultimate le procedure sanitarie e le verifiche sullo stato di salute, la donna è stata arrestata e messa a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso gli scali aeroportuali e portuali nazionali.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte a indagine.