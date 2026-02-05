Costa: “Il parco dedicato a mio figlio Simone merita rispetto, non ironia”

“No a comicità ed ilarità su luoghi e tematiche per le quali chiedo solo rispetto!”

di Fernanda De Nitto

A seguito della pubblicazione sui social di un video di un consigliere dell’opposizione di Fiumicino, il quale narrava del trasferimento di un tavolo da ping pong dal parco Simone Costa al parco di Via dei Dentali dedicato ad Azzurra Matiddi, anche l’assessore Stefano Costa, ha affidato ai social la sua risposta.

“Il parco Simone Costa è intitolato a mio figlio e pertanto per me costituisce un luogo di dolore, ma anche di riflessione e di speranza per quanto questo posto ha raccontato e rappresenta tutt’oggi per tanti adulti e bambini del territorio – racconta l’Assessore Costa, mediante un video sulla sua personale pagina social, aggiungendo – Credo che il rispetto sia fondamentale prima di qualsiasi diatriba politica perchè la sensibilità è qualcosa di innato o perlomeno condiviso tra le brave persone, che ovviamente non si distinguono per ideali o partiti”.

“Mi dispiace constatare – rimarca – che il consigliere, nella sua ricerca di comicità latente, scandita anche nel video da una musica puerile, e dai tanti commenti fantozziani, mi ha toccato personalmente, ferendo me e tutti coloro che in quel parco ritrovano ricordi, purtroppo, di devastante tragicità”.

“Il parco è mantenuto da me – sottolinea – dai tanti amici che mi supportano e sostengono da ormai quindici anni e proprio per questo desidero chiarire quanto simpaticamente, secondo il consigliere, abbia del vero la vicenda del trasloco del tavolo da ping pong“.

“Fino all’anno 2023, a ridosso del periodo delle elezioni amministrative, nel parco era presente un palco in muratura ben attrezzato, in porfido. Per molto tempo grazie a quella struttura – ricorda Costa – tanti cittadini hanno trascorso delle piacevoli serate all’aperto a suon di musica, canti e balli. Il parco era divenuto un luogo di riferimento per grandi e piccini all’insegna dell’aggregazione e della socialità. Però di punto in bianco la struttura, per volontà della precedente amministrazione, è stata demolita ed al suo posto installato il tavolo da ping pong. Ciò ha evidentemente causato un dispendio importante di risorse pubbliche, prima per la costruzione della struttura, poi per la demolizione ed infine per l’installazione del tavolo. La mancanza del palco ha ovviamente tolto molto a tanti cittadini che ricordano con gioia delle piacevoli serate trascorse in compagnia”.

“Oggi la situazione è totalmente diversa perchè è inconfutabile che il tavolo non sia più nel parco di Fiumicino e trasferito a Focene, ritenendo come amministrazione più opportuno che la struttura fosse ricollocata in un altro spazio. In questo caso non vi è stato però alcun sperpero di denaro pubblico. Eviterei quindi comicità ed ilarità su luoghi e tematiche per le quali chiedo solo rispetto!” conclude l’Assessore Costa