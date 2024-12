Porto crocieristico. Petrillo, Meloni e Miccoli: “Noi non siamo mai stati d’accordo”

“Continueremo a sostenere la dura battaglia contro un’opera speculativa inutile quanto fortemente dannosa”

“Ci troviamo costretti a fare importanti precisazioni su quanto affermato dall’ex Sindaco Montino nel convegno sulla portualità a Fiumicino organizzato da un comitato nella giornata di ieri” lo dichiarano Angelo Petrillo, PierPaola Meloni e Giuseppe Miccoli, del gruppo consiliare Lista Civica Ezio Sindaco.

“Nel parlare della ‘sua amministrazione’ – proseguono – che era a sua detta favorevole al progetto, forse alludeva ai suoi uffici o a quella parte minoritaria dell’allora maggioranza che oggi infatti quasi tutta presiede comitati e ha spostato la sua azione in consiglio accanto ai banchi dell’attuale maggioranza, non certo alla gran parte dei consiglieri e assessori di allora che non solo non erano informati delle lettere a Gualtieri, ma che di fatto non gli hanno mai permesso di portare il tema in consiglio comunale e votare relative delibere”.

“Chi a suo tempo (come noi e insieme a noi) lo ha impedito, ha continuato e continua oggi a sostenere la dura battaglia contro un’opera speculativa inutile quanto fortemente dannosa per il futuro del nostro territorio – ribadiscono – Un territorio che ha ormai un bisogno disperato di tutelare e preservare per le future generazioni, ciò che resta di un patrimonio naturale immenso che a più riprese è stato distrutto e depredato”.

“Mai siamo stati e mai saremo d’accordo su un’opera il cui rapporto costi benefici è in totale ed assoluto svantaggio per i residenti dell’intera città” concludono Angelo Petrillo, PierPaola Meloni e Giuseppe Miccoli, del gruppo consiliare Lista Civica Ezio Sindaco