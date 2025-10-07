Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 7 Ottobre 2025

Porto crocieristico a Fiumicino, Luciani (PD): “Parere positivo al VIA sarebbe un colpo durissimo”

Il segretario dem di Civitavecchia: “Trionfa l’interesse privato sul bene comune. Serve un cambio di rotta per tutelare cittadini e lavoratori”

“Arrivano notizie – ancora non confermate ma ormai sempre più insistenti – di un parere positivo del Ministero sulla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativa al porto crocieristico privato di Fiumicino.” Lo dichiara in un comunicato stampa Enrico Luciani, Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia.

“Se così fosse – prosegue – saremmo di fronte all’ultimo tassello che apre definitivamente la strada a un progetto che rappresenta un colpo durissimo per il territorio, per l’ambiente e per la dignità pubblica. Ancora una volta assistiamo al trionfo dell’interesse privato sul bene comune. Un Paese che svende il suo mare, le sue coste e i suoi beni demaniali per inseguire il profitto di pochi, dimenticando che la vera ricchezza di una comunità non si misura in metri cubi di cemento, ma in giustizia sociale, salute e tutela del territorio.”

“Fiumicino rischia di pagare un prezzo altissimo: impatti ambientali devastanti, gravi conseguenze per la salute dei cittadini, caos urbano e un modello di sviluppo che non appartiene alla nostra idea di progresso. E come se non bastasse, questo porto privato andrà a colpire duramente anche Civitavecchia, già ferita da anni di scelte sbagliate e promesse mancate. Dopo la finta chiusura di ENEL, ora arriva la beffa: la concorrenza di un’infrastruttura privata che sottrarrà lavoro, traffici e prospettive alla nostra città e ai nostri lavoratori.”

“Non possiamo restare in silenzio. È il momento di fermare le macchine e aprire veri tavoli di sviluppo, pubblici, trasparenti e partecipati. Tavoli dove la voce dei cittadini, dei lavoratori e delle forze democratiche torni finalmente ad avere un peso. Perché il mare, le coste, il futuro del nostro territorio non sono merci da vendere, ma beni comuni da difendere. Alla faccia di chi parla di sovranità e poi consegna tutto ai privati.” Conclude Luciani.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Enrico Luciani Porto Crocieristico
Articoli correlati
Focus

“Scrittoridabere e Musicadassaggiare chiude il tour a Fiumicino”

martedì, 7 Ottobre 2025
Politica

Porto crocieristico a Fiumicino, Luciani (PD): “Parere positivo al VIA sarebbe un colpo durissimo”

martedì, 7 Ottobre 2025
Sport

Gli azzurri della Fisdir pronti a brillare: la Nazionale in Australia per i Mondiali Virtus

martedì, 7 Ottobre 2025
Cronaca

Porto crocieristico, il Comitato Tavoli del Porto presenta osservazioni al PSO del Tevere

martedì, 7 Ottobre 2025
Focus

"Artisti per la Pace", Daniele Mutino in concerto a Maccarese

martedì, 7 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz