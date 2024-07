‘Porta d’Italia’, Di Genesio Pagliuca: “Il Consiglio Comunale di Civitavecchia revoca la delibera di adesione alla nuova Provincia”

Con 16 voti favorevoli e 6 contrari, il Comune di Civitavecchia ha revocato la deliberazione del consiglio comunale

“Mentre ieri i sindaci delle città che tanto spingono per la creazione della Nuova Provincia ‘Porta d’Italia’, e per la ricollocazione lavorativa di qualcuno, hanno inviato una lettera al neo sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, chiedendogli un incontro, nella mattinata odierna il Consiglio comunale della città portuale ha deciso uscire dal progetto” lo dichiara il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Infatti – sottolinea – con 16 voti favorevoli e 6 contrari, il Comune di Civitavecchia ha revocato con immediata eseguibilità la deliberazione del consiglio comunale n.42 del 22/04/2024, recante ‘Istituzione della Provincia Porta d’Italia’ “.

“Anche se non c’erano bisogno di conferme – rimarca – in quanto la posizione contraria del Pd all’istituzione del nuovo Ente è sempre stata chiara ed è rimasta la stessa, quanto avvenuto oggi in aula a Civitavecchia evidenzia come non mi ero lasciato andare a libere interpretazioni nel commentare i risultati elettorali”.

“Ribadisco ancora una volta che nessuno si era arrogato nessun diritto, sono stati i paladini della Nuova Provincia ad aver creduto di poter giocare con la forza contro la volontà popolare” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca