Ponte di Dragona, Antonelli “la mozione diventa d’aula”

“Sono 20 anni che Fiumicino attende il nuovo ponte della Scafa, ma in attesa che la situazione si sblocchi, Dragona ci offre una soluzione alternativa”.

“Il testo della mozione diventa d’aula”, lo dichiara la consigliera comunale Erica Antonelli, prima firmataria della mozione presentata ieri in Consiglio Comunale, che impegna il Sindaco ad aprire un tavolo istituzionale per riprendere il discorso del ponte di Dragona.

“La mozione – ha detto la consigliera – interpretando il disagio della città, prigioniera del traffico, in particolare Isola Sacra e i suoi 40mila abitanti, è stata accolta da tutta l’aula e pertanto abbiamo redatto un nuovo documento a firma di tutti i consiglieri presenti. Sono 20 anni che Fiumicino attende il nuovo ponte della Scafa, che è e resta l’opera prioritaria per la viabilità locale, ma in attesa che la situazione si sblocchi, Dragona ci offre una soluzione alternativa, una opportunità in più per liberare Isola Sacra dal traffico da e verso Ostia, con grande sollievo anche per i cittadini del X Municipio, garantendo, al contempo, una maggiore sicurezza stradale e, soprattutto, una maggiore efficienza dei mezzi di soccorso.”

“Una risposta adeguata alle nuove esigenze di viabilità di quadranti cittadini che crescono e si sviluppano. Con l’approvazione di questo testo – conclude Antonelli – l’aula ha dimostrato che quando si lavora per il bene delle cittadine e dei cittadini non ci sono steccati”.