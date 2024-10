Polo Culturale, Di Genesio Pagliuca (Pd) “Maggioranza incoerente e ambigua, chiediamo convocazione commissione cultura”

“Non ci si lamenti se poi qualcuno segnala che si sperperano le risorse pubbliche e che si dice una cosa e se ne fa un’altra”

“Siamo soddisfatti che il Comune di Fiumicino stia portando avanti il progetto del polo culturale, integrativo rispetto a quello dell’Auditorium e che riguarda anche Villa Guglielmi, elaborato e fatto finanziare da noi.” Lo comunica in una nota il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca a nome del Gruppo PD.

“E ci fa ancora più piacere – prosegue – vedere questa amministrazione comunale, composta da chi per un decennio non ha fatto altro che criticare la realizzazione di questa importante opera, proseguire il nostro lavoro. Questa maggioranza, ancora una volta, dimostra tutta la sua incoerenza tra ciò che dice e ciò che fa e, in merito al polo culturale sbandierato come se fosse frutto del lavoro di Baccini e la sua squadra di Governo, rimangono forti ambiguità.”

“Da una parte si dichiara la sospensione del progetto dell’Auditorium del Mare e si dice che saranno trovati i responsabili, dall’altra si annuncia il progetto che si estende alle aree circostanti. Chiediamo quindi al sindaco Baccini di chiarire questa evidente contraddizione, poiché senza l’Auditorium, l’intero polo culturale rischia di non essere realizzato.”

“Non solo: se la “pazza idea” della nuova piccola provincia fosse andata avanti, sicuramente il Comune non avrebbe potuto godere di questi finanziamenti. Infine, ancora una nota a margine: è notizia di qualche giorno fa che Città Metropolitana finanzierà un progetto di 40 mila euro per Claude Debussy. Speriamo che anche questo non si traduca in un evento di tre ore! Pertanto chiediamo la convocazione della Commissione Cultura, che scandalosamente è la più latitante dall’inizio della legislatura, anche per parlare di questi progetti. Non ci si lamenti se poi qualcuno segnala che si sperperano le risorse pubbliche e che si dice una cosa e se ne fa un’altra.” Conclude.