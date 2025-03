Piano triennale, gruppo consiliare FdI: “Grande ottimismo per i progetti futuri della città”

“Interventi importanti promessi da anni, ma mai realizzati”

“Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprimiamo soddisfazione per la ratifica della delibera di Giunta che modifica il piano triennale delle opere consentendo all’Amministrazione di partecipare, attraverso il coofinanziamento approvato, al bando dall’Assessorato alle attività produttive della Regione Lazio per il Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale Laziale, che ci permetterà di finanziare, in caso di aggiudicazione, un progetto più ampio di riqualificazione dell’asse del porto canale, della darsena e del Lungomare della Salute ridisegnando così il waterfront per questo importante quadrante di città” Lo dichiarano i consiglieri Agostino Prete, Patrizia Fata, Roberto Feola e Federica Cerulli

“Abbiamo inoltre ratificato – aggiungono – il finanziamento per la riqualificazione della piazza della Madonnella che finalmente vedrà concretizzarsi la tanto attesa opera di ammodernamento, segnale che il lavoro di ascolto delle istanze dei cittadini svolto in questi anni non è rimasto vano. Inoltre lo stesso provvedimento ci consentirà di finanziare, congiuntamente ad altri finanziamenti da PNRR, la ristrutturazione dell’ex stazione sanitaria di Maccarese, presidio importante per il nord del nostro territorio, verso il quale continuiamo a dimostrare un’attenzione particolare dopo anni di abbandono”.

“La continua e costante attività di coordinamento tra Amministrazione locale e Regione ci consentirà di eseguire questi importanti interventi attesi e promessi da anni, mai realizzati, senza gravare sulle tasche dei cittadini di Fiumicino. Tutto ciò dimostra che il gruppo consiliare di FdI lavora costantemente per trovare soluzioni alle problematiche di tutte le località del nostro territorio e, alle continue e costanti strumentalizzazioni dell’opposizione che sceglie di abbandonare l’aula, noi rispondiamo con fatti concreti e necessari per migliorare la nostra Città” concludono i consiglieri Agostino Prete, Patrizia Fata, Roberto Feola e Federica Cerulli