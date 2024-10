Piano parcheggi, dall’Opposizione il voto contrario alle “strisce blu”

“Servono soltanto per fare cassa senza nessuno sviluppo del territorio”

“Il Comune di Fiumicino durante il Consiglio comunale di ieri, lunedì 30 settembre, ha approvato il piano parcheggi che prevede l’attivazione delle strisce blu. Noi, invece, abbiamo espresso un voto convintamente contrario come era già avvenuto per l’adozione” lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli.

“La nostra decisione – spiegano – è dettata dal fatto che la volontà di questa amministrazione comunale è solamente quella di fare cassa. Inoltre ancora non è chiaro chi gestirà il servizio. Questo piano non porta a nessuno sviluppo del nostro territorio e in più non va di certo ad agevolare la vita dei cittadini, sia residenti che non residenti“.

“Non solo – rimarcano – riteniamo inconcepibile non attivare le strisce blu a Focene o Passoscuro. Proprio nelle due località che durante la stagione estiva subiscono gravi disagi per la congestione del traffico e i parcheggi selvaggi. Come già abbiamo detto nei mesi scorsi, non vogliamo pensare che ci sia malizia dietro a queste evidenti mancanze”.

“La verità è che questa maggioranza, ancora una volta, dimostra di non avere nel suo curriculum la voce ‘competenze’, attitudine necessaria per amministrare un territorio così importante come quello di Fiumicino” concludono i consiglieri Di Genesio Pagliuca, Antonelli, Calicchio, Zorzi, Bonanni, Petrillo, Meloni e Miccoli