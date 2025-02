Petrillo (Lista Civica Ezio) “Depositata mozione per la rimozione e ricollocazione del contenitore degli abiti usati danneggiati”

“Questo intervento mira non solo a garantire la funzionalità e la sicurezza del servizio, ma anche a promuovere un utilizzo più inclusivo e responsabile degli abiti usati”

“A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo lo stato di decoro e danneggiamento dei contenitori degli abiti usati, soprattutto in riferimento a quelli situati in via Antonio Angeloni, adiacente al supermercato DEM GROSS ed in Via delle Meduse vicino la Chiesa Stella Maris, ho depositato una mozione per affrontare questa problematica e proporre soluzioni concrete.” Lo dichiara in una nota Angelo Petrillo, Consigliere Comunale Fiumicino – Lista Civica Ezio.

“I contenitori, da tempo oggetto di atti di vandalismo, sono stati ripetutamente scassinati e svuotati, rendendo inefficace il servizio e causando un evidente degrado dell’area circostante. Attualmente, si presentano con lo sportello aperto, in condizioni di abbandono, con conseguenti rischi per la sicurezza e il decoro urbano.”

“Con l’ordine del giorno presentato – prosegue Petrillo – ho richiesto la rimozione immediata dei contenitori danneggiati dalla loro attuale posizione e la ricollocazione in zone più sicure e controllabili e la convocazione della Commissione Consiliare Permanente competente per: studiare il posizionamento ottimale dei contenitori per abiti usati su tutto il territorio comunale; analizzare sistemi alternativi di raccolta e redistribuzione degli abiti, con un focus sulla cessione diretta alle persone e famiglie in difficoltà; sviluppare soluzioni innovative per tutelare il servizio e il suo importante valore sociale.”

“Questo intervento mira non solo a garantire la funzionalità e la sicurezza del servizio, ma anche a promuovere un utilizzo più inclusivo e responsabile degli abiti usati, migliorando al contempo il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini. Spero che la Giunta e tutti gli attori coinvolti possano sostenere questa proposta, affinché si possa intervenire con tempestività e concretezza su una questione che interessa l’intera comunità”, conclude il Consigliere Comunale.