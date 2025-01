“Pedalaria”, per Fratelli d’Italia una nuova opportunità ciclopedonale

Prete, Fata, Feola e Cerulli: “Un legame ancora più forte con lo scalo aeroportuale”

“Si è svolta qualche giorno fa l’inaugurazione della pista ciclopedonale che collegherà l’aeroporto Leonardo Da Vinci con la città di Fiumicino, un tratto di 3.5 km che connette di fatto lo scalo alla parte già esistente della città, un’opera importante, che oltre a mettere in sicurezza un tratto di strada utilizzato anche da molti passeggeri, dà anche una connessione ulteriore al territorio. Un’opera finanziata da ADR con un investimento pari a 1.8 milioni di euro che rientra nelle opere del DPCM Giubileo 2025″ Lo dichiara il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

“Una passeggiata – prosegue il gruppo consiliare FdI – che collega, oltretutto, anche la parte archeologica del territorio partendo dai due moli visibili all’entrata del sedime aeroportuale, all’adiacente Museo delle Navi, con i Porti di Claudio e Traiano con il quale si congiunge il tratto della pista passando in viale del Lago di Traiano e congiungendosi poi con la già esistente pista”.

“Un intervento migliorativo che darà modo di aumentare la rete ciclabile e al contempo far raggiungere in maniera sicura l’aeroporto Leonardo Da Vinci alla città di Fiumicino ai molti turisti ma anche ai tanti dipendenti aeroportuali che ne usufruiranno. Un legame ancora più forte con lo scalo aeroportuale che dimostra la volontà di cooperazione per il bene di tutti” Concludono i consiglieri Prete, Fata, Feola e Cerulli