Passaggio consegne Capitaneria di Porto, Di Genesio Pagliuca “auguri al nuovo Comandante Girgenti”

“Allo stesso tempo ci preme ringraziare l’ormai ex Comandante, il Capitano di Vascello, Giuseppe Strano”

“Nella giornata di giovedì 27 giugno c’è stato il passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino. Per questo ci teniamo a dare il benvenuto e a fare i migliori auguri al neo Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Roma al Capitano di Vascello, Silvestro Girgenti, che proviene dalla segreteria del vice-ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.” Lo dichiara il capogruppo Pd di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Siamo certi che farà bene a Fiumicino e avrà sempre la nostra collaborazione. Allo stesso tempo ci preme ringraziare l’ormai ex Comandante, il Capitano di Vascello, Giuseppe Strano per l’impegno profuso e per i risultati ottenuti nella nostra città”, conclude.