Parco Leonardo ostaggio delle babygang, Federica Cerulli: “Serve un intervento urgente e coordinato”

“È fondamentale agire tempestivamente, per arginare un fenomeno che peggiora di giorno in giorno”

“La situazione a Parco Leonardo sta diventando insostenibile. Le segnalazioni di cittadini e famiglie sono sempre più frequenti: babygang di giovanissimi stanno prendendo di mira i coetanei, rubando cellulari e oggetti di valore, generando un clima di paura e insicurezza tra gli adolescenti del quartiere” lo dichiara Federica Cerulli, Consigliera Comunale Fratelli d’Italia.

“Esprimo il mio pieno sostegno all’iniziativa del Sindaco Mario Baccini, che ha richiesto con urgenza un incontro con il Questore per affrontare il problema in maniera seria e strutturata. È fondamentale – sostiene la consigliera – agire tempestivamente, per arginare un fenomeno che peggiora di giorno in giorno”.

“In questo contesto – aggiunge – voglio lanciare un appello ai cittadini: denunciare è fondamentale. Solo attraverso le denunce formali si possono ottenere dati concreti sulla criminalità locale, indispensabili per chiedere e ottenere un potenziamento delle Forze dell’ordine sul territorio. Senza numeri ufficiali, la nostra voce rischia di restare inascoltata. Voglio anche ringraziare pubblicamente il genitore di un ragazzo che ha subito un furto nei giorni scorsi e che mi ha contattata per raccontarmi quanto accaduto. Ho apprezzato il suo coraggio e la volontà di non restare in silenzio. La sua testimonianza mette in luce quanto il problema sia reale e diffuso. È proprio da queste segnalazioni che dobbiamo partire per costruire risposte efficaci”.

“Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, rimanendo in contatto diretto con i cittadini e portando queste istanze all’interno del Consiglio Comunale. La sicurezza dei nostri giovani non può più aspettare” conclude Federica Cerulli