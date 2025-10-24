Parco Leonardo, “Eidos in Rete ODV” rischia lo stop: la politica si mobilita

Di Genesio Pagliuca e Bonanni: “Presenteremo mozione e richiesta di commissione per nuova sede”

“Sabato 18 ottobre abbiamo partecipato con grande piacere all’evento organizzato da ‘Eidos in Rete ODV’, una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale del quartiere di Parco Leonardo” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo Partito Democratico e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Durante l’incontro – aggiungono – abbiamo raccolto il loro appello accorato, legato alla sospensione delle attività e alla chiusura temporanea della sede operativa e biblioteca ‘Bibliobosco’, a seguito della revisione dei regolamenti interni dell’Istituto Comprensivo G.B. Grassi”.

“Eidos in Rete ODV ha sempre lavorato con dedizione offrendo laboratori, spazi di lettura e momenti di aggregazione aperti a tutta la comunità – rimarcano – È inaccettabile che un’associazione così preziosa debba fermarsi per mancanza di una sede, soprattutto in un territorio che ha bisogno di luoghi di incontro, cultura e partecipazione”.

“Per questo presenteremo una mozione e una richiesta di Commissione affinché l’Amministrazione individui una soluzione immediata, mettendo a disposizione di Eidos il locale comunale all’interno del complesso Le Pleiadi, oggi inutilizzato e perfettamente adatto ad accogliere le loro attività. Speriamo che tutte le forze politiche vogliano aderire a questa proposta, che non ha colore ma un solo obiettivo: sostenere chi costruisce comunità e cultura ogni giorno, con passione e impegno civico” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche