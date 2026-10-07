Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 7 Ottobre 2026

Palestre comunali, il PD incalza l’Amministrazione: “Tempi non più rinviabili”

Di Genesio Pagliuca e Calicchio annunciano un’interrogazione sul bando e chiedono tempi certi per le assegnazioni. Nel mirino anche il caso della Varsity Gym e le palestre di Maccarese e Torrimpietra

 

Ancora ritardi nell’assegnazione delle palestre comunali e associazioni sportive alle prese con una stagione che, per alcune realtà, non è mai realmente iniziata. A tornare sulla questione sono Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Partito Democratico, e Paolo Calicchio, consigliere comunale PD, che chiedono all’Amministrazione di accelerare le procedure e annunciano la presentazione di un’interrogazione in Consiglio comunale.

 

 

Secondo i due esponenti dem, i problemi erano stati segnalati già nel mese di settembre, quando avevano denunciato “l’assenza di risposte alle associazioni sportive e i ritardi nell’assegnazione delle palestre”. Una situazione che, sostengono, sta ora producendo conseguenze concrete sulle società sportive e sulle famiglie.

 

 

Tra i casi citati c’è quello della ASD Varsity Gym, che negli anni scorsi svolgeva la propria attività nella palestra di Maccarese e che, ad oggi, non avrebbe ancora potuto riprendere regolarmente i corsi.

 

 

“Circa 100 bambine e ragazze sono ancora in attesa di tornare in palestra – spiegano Di Genesio Pagliuca e Calicchio – Alcune famiglie hanno già scelto altre società e le insegnanti, non potendo lavorare, stanno cercando altre opportunità”.

 

 

Il nodo riguarda anche la scelta di non inserire nel nuovo bando le palestre di Maccarese e Torrimpietra, strutture interessate da interventi. Una decisione che il gruppo consiliare del PD aveva già contestato.

 

 

“Se una struttura viene lasciata fuori perché interessata da lavori – sottolineano – il Comune deve anche preoccuparsi di cosa accade alle associazioni che la utilizzavano. Non può semplicemente lasciare che affrontino da sole le conseguenze”.

 

 

A pesare, secondo i consiglieri, sono soprattutto i tempi. Il bando prevedeva infatti l’utilizzo delle palestre a partire dal 15 settembre, mentre le assegnazioni non sarebbero ancora state definite.

 

 

“Sono tempi assurdi per chi deve programmare una stagione sportiva. Non si organizzano corsi, iscrizioni e personale senza sapere dove poter lavorare”, affermano Di Genesio Pagliuca e Calicchio.

 

 

Da qui la decisione di portare formalmente la vicenda in Consiglio comunale attraverso un’interrogazione. I consiglieri chiedono di conoscere lo stato della procedura, i tempi previsti per la conclusione delle assegnazioni, il cronoprogramma degli interventi sulla palestra di Maccarese e le eventuali soluzioni individuate dall’Amministrazione per le associazioni rimaste senza spazi.

 

 

E sulla necessità di ottenere risposte in tempi brevi, il messaggio politico è netto: “I tempi non sono più rinviabili. Il Comune proceda, altrimenti siamo pronti a chiedere la convocazione di un Consiglio comunale straordinario”.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Calicchio Di Genesio Pagliuca
Articoli correlati
Cronaca

Il nuovo piano del Tpl di Fiumicino non piace ai sindacati e ai consiglieri del centrosinistra

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Articoli

Comitato FuoriPISTA, "Dibattito Pubblico sullo sviluppo dell'Aeroporto: di che si tratta?"

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Focus

Testa di Lepre celebra San Francesco con il teatro multimediale di Agostino De Angelis

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Politica

Assistenti alla comunicazione, Cerulli: "Nessun ritardo, risorse disponibili e procedure avviate"

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Attualità

Marevivo, dieci artisti firmano un manifesto per difendere il mare

mercoledì, 7 Ottobre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci