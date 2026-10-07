Palestre comunali, il PD incalza l’Amministrazione: “Tempi non più rinviabili”

Di Genesio Pagliuca e Calicchio annunciano un’interrogazione sul bando e chiedono tempi certi per le assegnazioni. Nel mirino anche il caso della Varsity Gym e le palestre di Maccarese e Torrimpietra

Ancora ritardi nell’assegnazione delle palestre comunali e associazioni sportive alle prese con una stagione che, per alcune realtà, non è mai realmente iniziata. A tornare sulla questione sono Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Partito Democratico, e Paolo Calicchio, consigliere comunale PD, che chiedono all’Amministrazione di accelerare le procedure e annunciano la presentazione di un’interrogazione in Consiglio comunale.

Secondo i due esponenti dem, i problemi erano stati segnalati già nel mese di settembre, quando avevano denunciato “l’assenza di risposte alle associazioni sportive e i ritardi nell’assegnazione delle palestre”. Una situazione che, sostengono, sta ora producendo conseguenze concrete sulle società sportive e sulle famiglie.

Tra i casi citati c’è quello della ASD Varsity Gym, che negli anni scorsi svolgeva la propria attività nella palestra di Maccarese e che, ad oggi, non avrebbe ancora potuto riprendere regolarmente i corsi.

“Circa 100 bambine e ragazze sono ancora in attesa di tornare in palestra – spiegano Di Genesio Pagliuca e Calicchio – Alcune famiglie hanno già scelto altre società e le insegnanti, non potendo lavorare, stanno cercando altre opportunità”.

Il nodo riguarda anche la scelta di non inserire nel nuovo bando le palestre di Maccarese e Torrimpietra, strutture interessate da interventi. Una decisione che il gruppo consiliare del PD aveva già contestato.

“Se una struttura viene lasciata fuori perché interessata da lavori – sottolineano – il Comune deve anche preoccuparsi di cosa accade alle associazioni che la utilizzavano. Non può semplicemente lasciare che affrontino da sole le conseguenze”.

A pesare, secondo i consiglieri, sono soprattutto i tempi. Il bando prevedeva infatti l’utilizzo delle palestre a partire dal 15 settembre, mentre le assegnazioni non sarebbero ancora state definite.

“Sono tempi assurdi per chi deve programmare una stagione sportiva. Non si organizzano corsi, iscrizioni e personale senza sapere dove poter lavorare”, affermano Di Genesio Pagliuca e Calicchio.

Da qui la decisione di portare formalmente la vicenda in Consiglio comunale attraverso un’interrogazione. I consiglieri chiedono di conoscere lo stato della procedura, i tempi previsti per la conclusione delle assegnazioni, il cronoprogramma degli interventi sulla palestra di Maccarese e le eventuali soluzioni individuate dall’Amministrazione per le associazioni rimaste senza spazi.

E sulla necessità di ottenere risposte in tempi brevi, il messaggio politico è netto: “I tempi non sono più rinviabili. Il Comune proceda, altrimenti siamo pronti a chiedere la convocazione di un Consiglio comunale straordinario”.