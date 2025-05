Opposizione, “bocciata la mozione ‘L’Europa scelga la pace e non investa in armi a discapito del benessere dei suoi cittadini’

Bonanni “Come opposizione abbiamo chiesto al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco nel farsi portavoce presso le istituzioni e i rappresentanti sovralocali”

Durante il consiglio comunale di giovedì 29 maggio è stata bocciata la mozione intitolata “L’Europa scelga la pace e non investa in armi a discapito del benessere dei suoi cittadini”, firmata da Barbara Bonanni, Capogruppo SI e Reti Civiche, Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, e Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio Sindaco.

“Le posizioni della maggioranza sono chiare: condividono la posizione del Governo di sforare del 3% il rapporto tra deficit e PIL nazionale purché tale sforamento sia finalizzato all’aumento di spesa per aumentare le armi, come deciso nel “ReArm Europe”, approvato il 6 marzo scorso”, sottolinea in una nota la consigliera Barbara Bonanni.

“Come opposizione abbiamo chiesto al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco nel farsi portavoce presso le istituzioni e i rappresentanti sovralocali affinché le risorse previste per l’aumento delle spese militari vengano riorientate verso il lavoro, l’ambiente, la scuola e il welfare, pilastri della sicurezza sociale, con una gestione condivisa europea.”

“Evidentemente – conclude Bonanni – il centro destra non intende essere attento ai temi sociali e ai servizi per i cittadini ma preferisce favorire le politiche europee per il riarmo. Lo abbiamo scritto nella nostra mozione e lo ribadiamo pubblicamente: “PIÙ ARMI EQUIVALGONO A PIÙ GUERRA, NON A PIÙ SICUREZZA“.