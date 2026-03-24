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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 24 Marzo 2026

Case popolari, i sindacati lanciano l’allarme: “Stop alla svendita del patrimonio ATER”

Richiesto un incontro urgente per chiarire le procedure di dismissione e tutelare gli inquilini

 

Le organizzazioni sindacali degli inquilini lanciano un forte segnale di preoccupazione in merito alla possibile ripresa delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare da parte dell’ATER.

 

Secondo quanto reso noto in un comunicato congiunto, i sindacati dichiarano di essere venuti a conoscenza dell’intenzione dell’ente di procedere con la vendita delle case popolari, senza che siano state preventivamente condivise adeguate garanzie a tutela degli assegnatari.

 

A esprimere la propria contrarietà sono le sigle SUNIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini, che annunciano la richiesta di un incontro formale con l’ATER. L’obiettivo è ottenere chiarimenti puntuali sulle modalità di attuazione del processo e assicurare la salvaguardia dei diritti degli inquilini coinvolti.

 

Nel frattempo, i sindacati invitano tutti gli assegnatari alla massima prudenza, raccomandando di non intraprendere iniziative individuali fino a quando il quadro complessivo non sarà chiarito.

 

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni, a seguito dell’esito del confronto richiesto con l’ente.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
ATER case popolari Emanuela Isopo
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