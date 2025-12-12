Darsena Pescherecci, una svolta attesa da decenni

Califano: “Entro il 2026 i lavori conclusi. Un’opera strategica per Fiumicino e per il comparto pesca”

Un passo decisivo per il futuro di Fiumicino e del suo comparto ittico. L’annuncio della conclusione dei lavori della Darsena Pescherecci entro il 2026 segna finalmente la concretizzazione di un’opera attesa da decenni, come sottolinea la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano.

“L’annuncio del termine dei lavori, entro fine 2026, della Darsena Pescherecci da parte del Presidente dell’Adsp Raffaele Latrofa è una bella notizia per tutti. Si tratta di un’opera attesa da decenni dalla città e dal comparto pesca. Un progetto che viene da molto lontano che prende finalmente forma e corpo” lo afferma Michela Califano Consigliera regionale del Pd Lazio, segretaria dell’Unione Comunale Pd di Fiumicino

“La felicità è doppia perché – sottolinea – fu proprio un mio emendamento, approvato in Consiglio Regionale, a sbloccare definitivamente l’iter attraverso lo stanziamento di 14 milioni di euro necessari a coprire gli oneri dei prestiti Bei, dando così impulso al nuovo porto commerciale di Fiumicino e all’ultimo miglio ferroviario di Civitavecchia“.

“Ora serve accelerare e trovare nuovi finanziamenti per la delocalizzazione dei cantieri navali dal centro di Fiumicino e per il secondo e terzo lotto del porto commerciale. È necessario lavorare tutti insieme per fare in modo che si realizzi l’approdo del traffico fluviale passeggeri sul Tevere: un progetto strategico che restituirà al fiume e alla città una nuova centralità” conclude Califano