Isola Sacra, via Coni Zugna ancora dissestata

Lavori non conclusi, tombini pericolosi e marciapiedi da sistemare

Gentile Direttore, le scrivo in merito alla comunicazione dell’amministrazione relativa all’aggiornamento dei lavori di ripristino del manto stradale “ultimati” su via Coni Zugna (Clicca qui).

Intanto volevo “aggiornare” l’amministrazione che i lavori non sono stati ultimati come dichiarato. Inoltre i lavori sono stati fatti con approssimazione perché ogni tombino è stato lasciato più basso, in pratica una serie di buche pericolose. Anche gli stalli dei parcheggi non sono stati asfaltati e quando pioverà diventeranno delle pozzanghere.

I lavori poi non hanno compreso il tratto dal canale a Via Passo Buole. Spero che l’assessore competente si faccia carico, magari dopo le festività, di sistemare queste anomalie e magari predisporre anche la sistemazione dei marciapiedi, ora in uno stato pietoso.

Lettera inviata da: Vittorio C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it