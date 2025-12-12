Fiumicino presenta il prototipo della Statua di San Pietro

Sabato 13 dicembre in Aula Consiliare l’incontro con la cittadinanza per un progetto artistico e identitario patrocinato dal Comune

Sabato 13 dicembre, alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare, si terrà la presentazione ufficiale, patrocinata dal Comune di Fiumicino, del prototipo della Statua di San Pietro destinata ad essere collocata in una delle rotonde della Città.

All’evento saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, Don Javier Francisco Perez Velazquez, Vicario Foraneo e Claudio Frattali, architetto, scultore e autore del progetto.

L’iniziativa sarà un momento d’incontro con la cittadinanza per condividere un progetto artistico e simbolico. Fiumicino, storicamente legata al mare e alle attività di pesca, riconosce in San Pietro, pescatore prima della sua chiamata, una figura simbolica e rappresentativa dell’identità locale.