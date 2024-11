Opere antincendio nella Pineta Monumentale di Fregene

Opposizione: “Questo progetto è frutto di un impegno che arriva dalla passata amministrazione”

Nel corso del Consiglio comunale di ieri, martedì 19 novembre, è stata approvata la proposta n. 257 relativa alla “variazione del Bilancio di Previsione 2024/2026” con il quale è stato il via libera alla realizzazione delle opere antincendio nella Pineta Monumentale di Fregene.

“Questo progetto è frutto di un impegno che arriva dalla passata amministrazione ed è stato finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, la stessa tanto criticata dall’attuale maggioranza e che è stata invece determinante per tante progettualità del nostro territorio” lo dichiarano i Gruppi consiliari d’opposizione PD, Lista Civica Ezio, Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“L’impianto antincendio – sottolineano – è un passo avanti fondamentale per la tutela di un patrimonio naturale di inestimabile valore, per questo abbiamo votato sì; tuttavia in aula, nonostante il voto favorevole, abbiamo voluto esporre i nostri dubbi sulla collocazione visto che il progetto pare debba essere realizzato nell’intera area adibita a parcheggio di scambio e realizzata solo qualche mese fa non senza polemiche visto lo sperpero di oltre 50 mila euro per un parcheggio realizzato a stagione finita“.

“Se questo fosse vero, quella spesa, oltre a dimostrare una totale assenza di programmazione, sarebbe ancora più inopportuna viste le tante criticità che avrebbero potuto essere risolte o mitigate con quella spesa” concludono i Gruppi consiliari PD, Lista Civica Ezio, Sinistra Italiana e Reti Civiche