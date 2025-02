OEPAC, Di Genesio Pagliuca “impegno del Comune sui pagamenti, ma non abbassiamo la guardia”

“Qualora l’impegno non venisse rispettato torneremo a far sentire la nostra voce”

“Gli aumenti economici destinati agli Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), sanciti dal nuovo CCNL Cooperative, rappresentano un fondamentale riconoscimento per i professionisti che svolgono un ruolo essenziale nell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.” Lo dichiara in una nota il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Questa situazione ha creato incertezza tra i lavoratori, con il rischio di ripercussioni sulla qualità del servizio prestato agli studenti con disabilità. Per questo motivo, avevamo presentato una mozione per sollecitare il Comune a riconoscere tempestivamente gli aumenti contrattuali dovuti agli operatori OEPAC. Grazie al nostro documento l’amministrazione comunale si è impegnata a garantire i dovuti pagamenti entro metà marzo. Qualora l’impegno non venisse rispettato – conclude Di Genesio Pagliuca – torneremo a far sentire la nostra voce per tutelare i diritti dei lavoratori e degli studenti che beneficiano di questo servizio essenziale.”