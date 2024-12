Nuovo punto INPS, Giua: “Bene l’apertura dello sportello, anche se la proposta ha radici lontane”

“Mi preme precisare che tale ufficio rientrava nelle proposte da me presentate in passato”

di Fernanda De Nitto

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale per questa importante apertura dello Sportello INPS presso la sede comunale di Fiumicino, che consentirà a tanti utenti di reperire informazioni e risposte rispetto a questioni riguardanti l’istituto di previdenza sociale” ha dichiarato la Consigliera Comunale, Valentina Giua.

“Mi preme però precisare – sottolinea – che tale ufficio rientrava nelle proposte da me presentate in passato, insieme con l’attivazione di uno sportello dell’Agenzia delle Entrate, del Centro per l’Impiego e di un distaccamento del Tribunale di Civitavecchia, con l’auspicio di riportare, altresì, il giudice di pace sul territorio. Quanto dichiarato è documentato attraverso i verbali delle diverse commissioni consiliari”.

“Ben vengano iniziative come questa, purché non si dimentichi che non tutto ciò che viene proposto ha una connotazione esclusiva, bensì è frutto di un’attenzione costante e capillare sul territorio che coinvolge l’intero Consiglio Comunale nell’essere sempre attento alle necessità impellenti dei cittadini” ha concluso la Consigliera Giua

(foto Umberto Serenelli)