Nuovo Ponte della Scafa entro il 2029, il Pd Fiumicino “grande soddisfazione”

Zorzi “Ringrazio i professionisti che hanno lavorato duramente per rendere concreto e sostenibile questo progetto”

di Dario Nottola

Il Pd di Fiumicino esprime “grande soddisfazione” per l’accelerazione nella realizzazione del nuovo Ponte della Scafa, sul Tevere, tra Ostia e Fiumicino, che “ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e sarà pronto entro il 2029”.

“Si tratta di un progetto, presentato ieri nella Commissione Lavori pubblici Capitolina, che segna un importante rilancio per il nostro territorio, a lungo atteso e che avrà un impatto significativo sulla qualità della vita dei cittadini – afferma il consigliere Fabio Zorzi – Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma Antonio Stampete e all’Assessore Ornella Segnalini per l’impegno profuso in questo progetto. Senza la loro determinazione, saremmo ancora impantanati nei ritardi del passato ereditati.

Voglio anche ringraziare i professionisti che hanno lavorato duramente per rendere concreto e sostenibile questo progetto: spesso si parla solo dei politici, ma dietro queste opere ci sono tecnici e specialisti che meritano il nostro plauso. Questo risultato dimostra che quando le amministrazioni, indipendentemente dal colore politico, dialogano e lavorano assieme, si può raggiungere il meglio per i cittadini e le cittadine”.

Il Nuovo Ponte della Scafa sarà alto 16 metri, largo 25 metri e avrà una lunghezza di 165 metri a cui vanno sommati gli altri 460 metri di viadotti, sulle due sponde del Tevere. “Sono giornate di grande soddisfazione per la nostra comunità – evidenzia Zorzi – Questa non sarà solo un’infrastruttura ma sarà una vera e propria opportunità di rilancio per il nostro territorio.

Questo ponte non solo migliorerà la viabilità e decongestionerà il traffico, ma rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e moderna. Il mantenimento del vecchio ponte della Scafa, che sarà dedicato esclusivamente alla mobilità sostenibile, farà ampliare la rete ciclabile del Comune di Fiumicino, favorendo la mobilità più green e rispettosa dell’ambiente”, aggiunge.

“Non posso non sottolineare quanto tempo sia stato perso dalla vecchia amministrazione capitolina nel portare avanti il progetto. Se l’opera fosse stata realizzata quando venne appaltata, i costi sarebbero stati sicuramente inferiori. Ma oggi possiamo finalmente guardare al futuro con ottimismo. Questa importante infrastruttura permetterà a Fiumicino di crescere, di attrarre nuovi investimenti e di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Il progetto e le vicissitudini che hanno caratterizzato il ritardo e le nuove soluzioni scelte sono state spiegate ed approfondite ieri durante una specifica commissione lavori pubblici del Comune di Roma, a cui ho partecipato.

Adesso abbiamo l’opportunità di guardare avanti e di realizzare un’infrastruttura che rispecchi le aspettative di tutta la comunità. Il Nuovo Ponte della Scafa è una prossima realtà e un simbolo di come la nostra città possa crescere e migliorare quando le esigenze dei cittadini sono al primo posto dell’agenda politica”, conclude Zorzi.