Nuovo atto vandalico contro Emanuela Isopo, la solidarietà del Consiglio comunale

Severini condanna l’episodio e ribadisce l’impegno dell’Amministrazione per la sicurezza: “Fiumicino non è una città insicura, ma una comunità di cittadini onesti”

Dopo il nuovo grave atto intimidatorio che ha colpito Emanuela Isopo, membro della Segreteria Nazionale dell’Unione Inquilini, che nella notte ha trovato l’auto con le gomme squarciate e la carrozzeria danneggiata, a poche settimane di distanza da un episodio analogo. Un gesto vigliacco e inaccettabile che ha suscitato immediata condanna da parte delle istituzioni locali.

“A nome dell’intero Consiglio comunale, esprimo solidarietà a Emanuela Isopo, per il secondo e vile episodio di vandalismo di cui è stata vittima, un gesto che non può e non deve trovare spazio nella nostra comunità e che condanniamo con fermezza” dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

“Comprendiamo la preoccupazione che episodi come questo possono suscitare – aggiunge – ma è altrettanto importante non trasformare fatti così delicati in strumenti di polemica politica. L’Amministrazione comunale ha sempre dimostrato attenzione e impegno sul tema della sicurezza, sviluppando un dialogo costante con la Prefettura e la Questura di Roma, al fine di rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio. Solo poche settimane fa il Prefetto è stato ospite nell’Aula consiliare comunale proprio per affrontare il tema della sicurezza, che in un territorio vasto e popoloso come quello di Fiumicino è giusto considerare una priorità nell’agenda di un governo responsabile”.

Il Presidente invita l’opposizione a evitare generalizzazioni e narrazioni che rischiano di danneggiare l’immagine della città: “Fiumicino è una comunità composta, nella maggioranza dei casi, da persone per bene e cittadini onesti. Episodi di microcriminalità possono purtroppo verificarsi, come accade in ogni grande realtà urbana, ma ciò non significa che la nostra città non sia sicura. Rappresentarla come un luogo pericoloso non solo è ingiusto, ma contribuisce a creare un clima di paura che non corrisponde alla realtà vissuta quotidianamente da chi abita e vive il nostro comune. Una strategia politica che l’opposizione continua a portare avanti, pur di gettare discredito sulla nostra amministrazione. Nonostante i comunicati fuorvianti diffusi dalla minoranza, continueremo a lavorare con serietà per il bene della città e per rafforzare quella percezione di sicurezza a cui famiglie e residenti hanno pieno diritto” conclude Severini