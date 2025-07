Nasce “Rete Civica Solidale”, il nuovo progetto politico, civico e solidale

“Colmare lo spazio al centro degli schieramenti politici mettendo insieme laici e cattolici senza rappresentanza”

Si è tenuta, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione della Rete Civica Solidale, un progetto politico, civico e solidale, che vuole “colmare” lo spazio al centro degli schieramenti politici mettendo insieme laici e cattolici senza rappresentanza.

Marco Tarquinio, eurodeputato la descrive come “una rete che nasce dall’unione di esperienze politiche e amministrative e non da una scissione, un luogo aperto in una posizione certa: il centrosinistra e chiare e concrete politiche di pace e di solidarietà sociale ed economica”.

“Siamo preoccupati – aggiunge Paolo Ciani, deputato e segretario di Demos – per il momento grave che il nostro mondo sta vivendo. Sui diritti umani stiamo tornando indietro. Non possiamo accettare un regresso della nostra civiltà e in un tempo di ego smisurati, di mentalità della forza e dell’io, di società fortemente individualiste, vogliamo costruire un ‘noi’, non un capo che comanda, ma persone che si mettono insieme per costruire un luogo aperto accogliente e dialogante. Siamo convinti che tante realtà che oggi sono distanti da una politica che non li rappresenta, possano domani unirsi e insieme a noi proseguire questo percorso”.