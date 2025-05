Movida, Severini “vogliamo per Fiumicino turismo sostenibile. Scelte future saranno condivise”

“Ora come Amministrazione Comunale stiamo lavorando per limare gli angoli e già oggi lo faremo con tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione”

“L’ordinanza anti-movida? Ci sono delle regole, chi non le rispetta paga. Vogliamo per la nostra località un turismo sostenibile, che tenga conto delle necessità di tutti: dei cittadini, dei turisti, degli operatori. E vogliamo trovare una sintesi.” Così in una nota Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“C’è stato un problema molto serio di malamovida, abbiamo bloccato tutto, in maniera tempestiva, consultandoci e coordinandoci con le forze di polizia locale e le forze dell’ordine che ringrazio. Ora come Amministrazione Comunale stiamo lavorando per limare gli angoli e già oggi lo faremo con tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, com’è nostra consuetudine, con la calendarizzazione di una commissione ad hoc, all’interno della quale valutare ogni tipo di proposta, iniziativa e provvedimento utile a migliorare la situazione. A partire dell’intervento di manutenzione straordinaria che ha permesso il ripristino del sistema di videosorveglianza di Fregene fermo per un guasto da diversi anni. Sistema che ora risulta pienamente funzionante.”