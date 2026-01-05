Modifica viabilità in Via della Stazione di Palidoro: Feola (FdI) ” risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini”

Approvata la nuova disciplina della circolazione per migliorare sicurezza e funzionalità della strada

L’Amministrazione comunale di Fiumicino ha approvato una modifica definitiva alla disciplina della circolazione in Via della Stazione di Palidoro, una strada strategica di collegamento tra la SS1 Via Aurelia e il parcheggio della stazione ferroviaria.

Si tratta di un intervento necessario e atteso, reso indispensabile dalle criticità che nel tempo si sono manifestate a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata e della sosta consentita su uno dei lati della strada, elementi che hanno spesso compromesso la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale.

Dopo vari passaggi nella Commissione Lavori Pubblici, l’atto è stato votato all’unanimità come intervento necessario per la sicurezza dei pedoni.

La nuova disciplina, che entrerà in vigore dalle ore 7 del 7 gennaio 2026, prevede l’istituzione di un percorso pedonale protetto sul lato destro della strada in direzione della stazione ferroviaria e l’introduzione del divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata. Via della Stazione resterà a doppio senso di marcia, ma con condizioni di maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

“Questo intervento va nella direzione di una viabilità più ordinata e sicura – dichiara Roberto Feola, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Lavori Pubblici –. La tutela dei pedoni, in particolare di chi utilizza quotidianamente la stazione ferroviaria, e il miglioramento della circolazione sono stati gli obiettivi prioritari di questa scelta. È una risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini e alle esigenze di un’area molto frequentata”.

Un ringraziamento agli uffici e alla Polizia Locale per aver valutato e analizzato in maniera tecnica la situazione più idonea.

“Continuiamo a lavorare – conclude Feola – per migliorare la qualità della vita nei nostri territori, intervenendo in modo responsabile e mirato sulle infrastrutture e sulla sicurezza stradale”.