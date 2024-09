Messa in sicurezza fiume Arrone, Califano: “Con il Centrosinistra 500mila euro, con il centrodestra zero euro”

“La Regione si muova, la sicurezza dei cittadini è più importante di qualche poltrona in più sulla quale sedersi”

“Il 10 Dicembre del 2018, la giunta Zingaretti, grazie a un emendamento a mia firma, stanzia 500mila euro per la messa in sicurezza dell’alveo del Fiume Arrone. Venti dicembre 2023 la Regione Lazio a guida centrodestra boccia un mio emendamento in cui chiedevo nuovi fondi e nuovi interventi per la pulizia degli argini del Fiume Arrone” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano

“Basterebbero queste due informazioni, non di poco conto, per trarre le giuste indicazioni – ribadisce – La differenza tra un’amministrazione vicina e attenta ai problemi dei territori e una invece totalmente disinteressata che ha inchiodato un intero ente per le proprie beghe interne. Faccio quindi eco all’sos lanciato dall’assessore all’ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa”.

“La Regione si muova. C’è una seria criticità idrogeologica. La sicurezza dei cittadini è più importante di qualche poltrona in più sulla quale sedersi” conclude Michela Califano