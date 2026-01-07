Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 7 Gennaio 2026

Mare e sviluppo: Fiumicino lancia la sfida per il 2026

Il Presidente del Consiglio comunale Severini: “Un connubio terra-aria-mare che dà peso al territorio”

 

 

La candidatura di Fiumicino a ‘Capitale italiana del mare 2026’ rappresenta un’ottima notizia e un viatico prezioso per il nuovo anno, capace di aprire scenari di crescita economica, turistica e culturale per l’intero territorio” lo dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino

 

 

“Il nostro – aggiunge – è uno dei comuni con più appeal da questo punto di vista. La ‘blue economy’ rappresenta una straordinaria opportunità non solo per oggi ma anche e soprattutto in ottica futura. Penso all’impulso economico e turistico, alla valorizzazione della nostra identità ma anche per continuare a sostenere la centralità strategica di Fiumicino nel Mediterraneo grazie alla presenza dell’hub Leonardo Da Vinci e ai futuri porti crocieristici”.

 

 

“Un connubio terra, aria, mare che ci caratterizza e garantirà un sempre maggiore peso nei processi decisionali. Un ringraziamento va all’assessore Costa, agli uffici e a tutte le realtà economiche, sociali, culturali e sportive che decideranno di percorrere insieme a noi questo percorso” conclude Roberto Severini

 

 

