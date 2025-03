Manifesti abusivi in città, Coronas: “Vandalismo mascherato da protesta”

Sulle pensiline degli autobus, cartelloni e muri, volantini per la manifestazione contro il porto crocieristico

“L’affissione selvaggia di manifesti su muri, pensiline e cartelloni pubblicitari ha nuovamente colpito la città, trasformando il decoro urbano in un ricettacolo di carta incollata senza autorizzazione. Stavolta, nel mirino ci sono i volantini di una manifestazione contro il porto crocieristico di Fiumicino, affissi ovunque senza alcun rispetto per le regole e la collettività” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale.

“Non si discute il diritto di esprimere le proprie opinioni o di organizzare eventi – sottolinea Coronas – ma farlo deturpando la città con affissioni abusive, significa calpestare le regole e mancare di rispetto ai cittadini. Le pensiline degli autobus, i muri e perfino i cartelloni di attività commerciali si sono trasformati in una bacheca selvaggia, in un atto che più che sensibilizzare su una causa, lascia dietro di sé solo degrado”.

“Queste pratiche non solo rappresentano una violazione delle normative vigenti, ma arrecano anche danni economici e d’immagine a chi investe in pubblicità regolari. La libertà di manifestare non può essere un lasciapassare per il vandalismo. Se davvero si vuole sensibilizzare la popolazione su un tema, esistono canali legali e rispettosi del contesto urbano. Le autorità preposte dovrebbero intervenire con sanzioni adeguate e la rimozione immediata di questi manifesti abusivi, per restituire decoro alla città e ribadire che la libertà di espressione non giustifica il mancato rispetto delle regole” conclude Coronas